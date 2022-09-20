Переважна більшість українців виступають за приєднання України до ЄС і НАТО в майбутньому.

Більшість українців готові підтримати вступ України до Європейського Союзу, а також приєднання до Північноатлантичного альянсу. При цьому зробити це необхідно до 2030 року.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні.

Зазначається, що переважна більшість опитаних, а саме 92%, хотіли б, щоб Україна до 2030 року стала членом Євросоюзу. Ця цифра зросла на 2 відсотки в порівнянні з травнем. При цьому очікують вступу України в ЄС до 2030 року 85% українців. У порівнянні з травнем цей показник знизився на 2 процентних пунктів.

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Крім того, 79% респондентів хотіли б, щоб Україна вступила в НАТО до 2030 року. У травні на це ж питання позитивно відповіли 73%. Очікують приєднання до Альянсу 69% українців. У травні цей показник був на рівні 65%.

Варто відзначити, що більше українців, які хочуть бачити Україну в ЄС, живуть на Заході і в центрі - 95% і 93%. Водночас на Сході та Півдні підтримують вступ України до Євросоюзу 89% опитаних.

Так само на Заході і в центрі підтримка вступу України в НАТО на рівні 86% і 81%. На півдні вступу в НАТО хочуть 73%, а на Сході - 71%.

У грудні 2021 року, до повномасштабної воєн Росії проти України, членства ЄС хотіли 58% українців, а вступу до НАТО - 48% опитаних.

Загальнонаціональне дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав КМІС з 2 по 9 серпня. Методом телефонних інтерв'ю (CATI) опитали 2510 осіб.

Території, які непідконтрольні уряду України до 24 лютого, виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує + / - 2,2%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив, що Україна має амбіцію до кінця цього року виконати всі 7 умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата і перейти до переговорного процесу щодо членства в Європейському Союзі.

Україна вже виконала 70% вимог для вступу до Європейського Союзу.

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