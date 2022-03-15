Ще 35 людей врятовані, одна людина - в лікарні.

В результаті ранкових ворожих обстрілів по Києву загинули двоє людей, одну - госпіталізовано.

Про це повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у місті Києві Світлана Водолага в Facebook.

"Сьогодні з ранку починаючи з 4:22 і до 5:51 внаслідок ворожих обстрілів сталося влучання боєприпасів у два багатоповерхових житлових будинки у Святошинському районі, один приватний будинок в районі Осокорки та ще один багатоповерховий будинок у Подільському районі! Наразі точно відомо про двох загиблих, 35 врятовано, один в лікарні", - написала вона.

Водолага також наголосила, що остаточна інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що під обстріл у Києві потрапила багатоповерхівка у Подільському районі, а також приватний будинок на Осокорках. Крім того, вибухова хвиля пошкодила фасад станції метро "Лук'янівська".

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