Вже відомо про одного постраждалого.

У Києві внаслідок обстрілу з боку російських терористів зазнав руйнувань черговий багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

"15 березня у Подільському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок сталося загорання з 1 по 5 поверхи. О 6:46 пожежу локалізовано, а о 6:51 - ліквідовано. Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки ГУ ДСНС у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в столиці також не обійшлося без обстрілів. Окупанти обстріляли багатоповерхівку, завод "Антонов" та інклюзивну школу. Крім того, було збито ворожу ракету.