Один з героїв, які брали полонених, раніше близько року перебував в СЗЧ, але потім повернувся на службу.

Двоє бійців 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сухопутних військ ЗСУ взяли у полон п’ятьох російських штурмовиків.

Про це розповіли у пресслужбі бригади. "На торецькому напрямку гаряче. Кількість ворожих штурмів стає все більше, хоч і закінчуюся вони для ворога однаково, але нещодавно стався унікальний випадок", - йдеться у повідомленні.

Військові розповідають, що спочатку окупанти закидали українську піхоту з дронів димовими шашками, щоб "викурити" з позиції та одночасно на штурм рушили перші 8 росіян.

"Утім, як тільки ворожих штурмовиків помітили пілоти та піхотинці 5-го стрілецького батальйону 28-ї ОМБр, для них розпочалося пекло на землі", - наголошують військові.

Зокрема, штурмовиків загнали в бліндаж та стали "розбирати" ударними коптерами. Паралельно двоє піхотинців прийняли рішення взяти окупантів у полон.

Як розповіли у бригаді, спочатку штурмовики відмовлялися здаватись, але кількома влучними кидками гранат піхотинці їм "пояснили", що єдиний шанс вижити - полон.

Зрештою, здалися п’ять окупантів – ті, що вціліли під вогнем Сил оборони.

"Важливо, що один з героїв, що брали полонених, раніше близько року перебував в СЗЧ, проте завдяки програмі повернення на службу вирішив долучитись до лав 28-ї ОМБр. І нині, вмотивований бити окупанта, успішно виконує бойові завдання", - наголошують у пресслужбі.

Війна в Україні: новини

Раніше на торецькому напрямку в український полон потрапили елітні російські розвідники. П’ятьох російських окупантів полонили піхотинці 2-го батальйону "Азову". Причому росіяни виявилися не звичайними "мобіками" чи "зеками", а досвідченими розвідниками з орденами. Вони кілька днів чинили опір українським захисникам, аж доки командир росіян не був ліквідований. Тоді його підопічні обрали життя і здалися в полон. Пізніше вже на камеру полонені розповіли, що перед здачею в полон вони викликали вогонь артилерії на себе, але та почала стріляти лише після того, як вони вже здалися бійцям "Азову".

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