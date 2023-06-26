Вибухові хвилі пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні.

Уночі в Одеській області було знищено щонайменше дві ворожі ракети "Калібр". Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Говорячи про ніч на півдні України, речниця зауважила, що вона була досить складною не лише у бойовому сенсі, а й тому, що роботу сил протиповітряної оборони ускладнювали погодні умови – надзвичайно сильний шторм над морем та гроза.

"Ворог атакував Одещину і ракетами типу "Калібр", і дронами-камікадзе типу "Шахед". Наслідки цієї нічної атаки ми ще уточнюємо. Хоча вже знаємо, що щонайменше два "Калібри" було знищено на підльоті з моря до прибережної зони", - повідомила Гуменюк.

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Крім того, відбувалася потужна бойова робота по дронах-камікадзе.

За словами, Гуменюк, вибухові хвилі в процесі бойової роботи пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні. Постраждалих немає.

"Остаточні результати ми ще уточнюємо. Тому що дійсно заливало дощем, вирувала непогода, і ще наслідки підсумовуються", - сказала вона.

Повітряна тривога сьогодні вночі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 червня в Україні оголосили повітряну тривогу. В Одесі пролунали гучні вибухи.

У Одеській районній військовій адміністрації повідомили, що російська армія атакує область ударними безпілотниками та ракетами.

Згодом у Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що на Одещині відпрацювала протиповітряна оборона.

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