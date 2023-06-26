У ніч на понеділок, 26 червня, в Україні оголосили повітряну тривогу. В Одесі пролунали гучні вибухи.
Як повідомляється на сторінці оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, наразі окупанти атакують Одеcьку область. "Йде бойова робота, працює протиповітряна оборона, в тому числі над містом", - заявили військові.
Людей просять не нехтуйте власною безпекою, перебувати в укриттях, користуйтися правилом "двох стін". "Роботу ППО не знімайте і не викладайте в соцмережах", - акцентують військові.
У Одеській віськовій районній адміністарції повідомили, що російська армія атакує Одещину ударними безпілотниками та ракетами. У соцмережах жителі Одеси пишуть, що чують вибухи. Також зараз в Одесі йде дощ та іноді гуркіт грому важко відрізнити від звуку вибухів.
Наразі повітряна тривога також лунає у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях. Також вони писали про загрозу ударних БПЛА у ряді областей.
Також у ПС ЗСУ попередили про загрозу пусків крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.
Оновлено о 02:35: У Повітряних силах оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. Однак залишається загроза застосування дронів у областях, де оголошено тривогу.
Зараз на карті "червоні" Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області.
Російські удари по Одещині
Нагадаємо, 22 червня вночі окупанти атакували Одещину дронами-камікадзе, один з яких влучив у склад, обійшлося без жертв.
У ніч на 14 червня росіяни завдали по Одещині ракетний удар – "Калібри" було випущено з акваторії Чорного моря. Через цей удар загинуло чотири людини, 13 отримали поранення.