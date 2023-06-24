Над Одещиною стався повітряний бой, пошкоджено склад.

Сьогодні ворог атакував Одещину двома крилатими ракетами "Калібр".

Як повідомляє оперативне командування "Південь", удар завдано вранці 24 червня. "Два "Калібри" під час світанкової атаки були спрямовані з акваторії Чорного моря по Одещині", - розповіли у командуванні.

За даними українських військових, стався повітряний бой, під час якого одну ракету знищено. Інший "Калібр" також був обстріляний, після чого впав на відкриту територію.

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"Вибуховою хвилею пошкоджено складську будівлю. На щастя, обійшлося без людських втрат", - додали у "Півдні".

Нічна атака на Україну

Вночі ворог з використанням стратегічної авіації з Каспію випускав ракети типу Х-101/555. Над Херсонщиною та Вінниччиною сили протиповітряної оборони знищили по одній ракеті, над Миколаївщиною – дві, над Кіровоградщиною - три.

Внаслідок падіння уламків на Вінниччині спалахнула нежитлова будівля, у Кропивницькому уламки збитих ракет пошкодили кілька будинків, але обійшлось без людських втрат.

Також вночі російські військові атакували ракетами Київ ракетами, уламки влучили у 25-поверховий будинок у Солом’янському районі міста. Нажаль, через ворожий удар по столиці загинуло кілька людей.

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