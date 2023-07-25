У трьох областях на півночі країни працювала протиповітряна оборона.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважує, що уночі російські окупанти намагалися атакувати нашу країну близько 10 "Шахедами", з яких збити вдалося орієнтовно половину. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нічної атаки по Україні.

"Цієї ночі (російські загарбники – УНІАН) атакували ударними безпілотниками іранського виробництва "Шахед". В трьох областях на півночі країни працювала протиповітряна оборона. Близько 10 безпілотників було зафіксовано", - зазначив Ігнат.

Близько половини з них було знищено різними засобами ураження.

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Речник ПС ЗСУ зауважив, що безпілотник є складною ціллю і окупанти намагаються запускати їх з різних напрямків, змінювати і курс руху.

"Раніше це був аеродром Сеща, зараз з іншої, з Курської області запускають. Так само почали запускати з полігону "Чауда", з окупованого Криму, а не лише з Приморсько-Ахтарська", - сказав Ігнат.

Так, підкреслив він, ворог шукатиму будь-які шляхи та методи, щоб безпілотники якомога далі та ефективніше доходили до своїх цілей.

Атака по Україні 25 липня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 липня у низці областей України була оголошена повітряна тривога - через загрозу атаки безпілотних літальних апаратів.

Близько 02:25 стало відомо, що на підступах до Києва працює протиповітряна оборона. Збиття дронів російських окупантів тривало мало не до світанку.

У Київській міській військовій адміністрації зауважили, що це вже шоста атака дронів на Київ за цей місяць.

За попередньою інформацією, завдяки ефективним діям сил ППО у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.

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