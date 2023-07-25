Жертв та руйнувань внаслідок атаки попередньо немає.

Сили протиповітряної оборони ще на підльоті до Києва знищили всі "Шахеди", якими Російська Федерація атакувала столицю сьогодні вночі, 25 липня.

Як повідомляється у Telegram КМВА, це вже шоста атака дронів на Київ за цей місяць

"Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

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За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації завдяки ефективним діям сил ППО в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Атака на Київ - що відомо

У ніч на вівторок, 25 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотних літальних апаратів.

Приблизно о 02:25 стало відомо, що на підступах до Києва працює ППО. Збиття дронів російських окупантів продовжувалось ледь не до світанку.

Під час попередньої атаки українські захисники також збили всі дрони.

Нещодавно група експертів встановила перелік західних компаній, чиї компоненти використовуються при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими Росія атакує Україну. Більшість з них є американськими і лише частина припадає на Японію, Канаду та Швейцарію.

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