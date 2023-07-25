Ворог втратив декілька складів та ЗРК.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали по Україні чергового удару іранськими дронами Shahed.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, також противник завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення. Крім того, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки. Наразі ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Українська авіація завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 3 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, ударні підрозділи із безпілотниками з "Армії дронів" протягом минулого тижня знищили 101 одиницю техніки росіян на мільйони доларів.

Впродовж минулого тижня українські військові знищили ще понад 3,6 тис. російських окупантів та понад 240 ворожих танків, броньованих машин і одиниць артилерії.

Збройні сили України практично щодня підривають переповнені склади зі снарядами окупантів на території Криму, оскільки ті готувалися обороняти півострів на випадок оперативного оточення і завезли туди дуже багато боєприпасів.

За весь час контрнаступу на півдні ЗСУ звільнили понад 192 кв. км територій, а на Бахмутському напрямку - близько 35 кв. км території.

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