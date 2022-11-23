Обстрілу зазнали Покровська та Марганецька громади.

Уночі російські окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни не припиняють терору мирної Нікопольщини... Вночі вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Спрямували свою зброю по двох громадах - Покровській та Марганецькій", - написав він.

Водночас, наголосив Резніченко, люди не постраждали. "По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються", - додав голова ОВА.

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Ситуація на Дніпропетровщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Найбільше страждає Нікополь а район. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Резніченко повідомив, що окупанти випустили майже 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області, унаслідок чого було поранено чоловіка та пошкоджено приватні будинки.

Також напередодні, 20 листопада, рашисти накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади - Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську. Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу.

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