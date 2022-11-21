Російські війська випустили по Нікопольському району майже 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Російські війська випустили майже 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області, поранено чоловіка та пошкоджено приватні будинки.

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"Шість обстрілів за ніч. Росіяни знову тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів. У Нікополі поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися вдома", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, в місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки

У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих.

Війна в Україні: ситуація на Дніпропетровщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Найбільше страждають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так напередодні, 20 листопада, рашисти накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади - Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську. Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу.

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