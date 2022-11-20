Вночі російські окупанти накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади.

Внаслідок ворожих обстрілів у Нікополі поранено чоловіка.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"Росіяни знову били по Нікопольщині. Накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади - Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську. Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома", - повідомив він.

Резніченко розповів, що пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Вогонь рятувальники ліквідували.

"У решті громад без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди", - додав він.

Резніченко також наголосив, що в інших районах області наразі спокійно.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.

У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.

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