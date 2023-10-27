Також ЗСУ вдарили по ЗРК загарбників.

Протягом доби українські воїни уразили склади боєприпасів та райони зосередження російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби ворог завдав шість ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Крім того, підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім артилерійських засобів, два склади боєприпасів та три засоби протиповітряної оборони російських окупантів.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, під час останніх атак російських загарбників на півдні України було знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та два ударних безпілотники "Ланцет". Це відбулося у Миколаївській та Херсонській областях.

Українські захисники за минулу добу ліквідували на півдні 30 російських окупантів. Крім того, було знищено сім гармат, станцію радіоелектронної боротьби "Ртуть-Б", FPV-дрон, шість одиниць автобронетехніки та три спостережні пункти ворога.

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