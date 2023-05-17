Українські воїни на півдні завдали супротивникам серйозних втрат / фото t.me/V_Zelenskiy_official

На південному напрямку українські захисники завдали ударів по позиціях російських окупантів та отримали певні успіхи.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наша авіація завдала удару по зосередженню живої сили ворога на Херсонщині - неподалік населеного пункту Олешки та в Бериславському районі.

"У Баштанському районі Миколаївщини знищено два "Орлани-10", а в Бериславському - ще один (безпілотник - Ред.) невизначеного типу. Крім того, за результатами плідної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів рашисти втратили три одиниці автобронетехніки, антидронову рушницю і чотирьох військових", - повідомляє командування.

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Також ЗСУ знищили дві крупнокаліберні гармати "Гіацинт" росіян.

Також "Південь" повідомляє, що наразі триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує вогневий тиск як на прифронтові, так і на тилові території.

У Чорному та Азовському морях корабельне угруповання після нічної ракетної атаки зменшено до восьми кораблів, які маневрують поблизу Криму та берегів РФ. Зараз всі ракетоносії заведено в пункти базування.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку відбулося 25 бойових зіткнень і 12 авіанальотів. Сили оборони знищили понад 100 окупантів, бойову машину піхоти, шість гармат Д-30, станції радіоелектронної боротьби, дрони-камікадзе тощо.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії на 17 травня вже становлять 200 590 загарбників. Крім того, зокрема, ліквідовано 7 365 ворожих бойових броньованих машин.

Довідка УНІАН. Гармата "Гіацинт" - зброя, призначена для придушення та знищення живої сили, вогневих засобів, озброєння та військової техніки на марші, у місцях зосередження та в опорних пунктах. 

Гармата може використовуватись у різних погодно-кліматичних умовах. В залежності від модифікації, стріляє  осколково-фугасними, активно-реактивними, димовими, касетними снарядами та навіть пострілами із ядерним боєприпасом малої потужності. Може стріляти на відстань понад 30 км. 

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