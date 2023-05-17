Наразі триває контрбатарейна боротьба, зазначили у ЗСУ.

На південному напрямку українські захисники завдали ударів по позиціях російських окупантів та отримали певні успіхи.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наша авіація завдала удару по зосередженню живої сили ворога на Херсонщині - неподалік населеного пункту Олешки та в Бериславському районі.

"У Баштанському районі Миколаївщини знищено два "Орлани-10", а в Бериславському - ще один (безпілотник - Ред.) невизначеного типу. Крім того, за результатами плідної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів рашисти втратили три одиниці автобронетехніки, антидронову рушницю і чотирьох військових", - повідомляє командування.

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Також ЗСУ знищили дві крупнокаліберні гармати "Гіацинт" росіян.

Також "Південь" повідомляє, що наразі триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує вогневий тиск як на прифронтові, так і на тилові території.

У Чорному та Азовському морях корабельне угруповання після нічної ракетної атаки зменшено до восьми кораблів, які маневрують поблизу Криму та берегів РФ. Зараз всі ракетоносії заведено в пункти базування.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку відбулося 25 бойових зіткнень і 12 авіанальотів. Сили оборони знищили понад 100 окупантів, бойову машину піхоти, шість гармат Д-30, станції радіоелектронної боротьби, дрони-камікадзе тощо.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії на 17 травня вже становлять 200 590 загарбників. Крім того, зокрема, ліквідовано 7 365 ворожих бойових броньованих машин.

Довідка УНІАН. Гармата "Гіацинт" - зброя, призначена для придушення та знищення живої сили, вогневих засобів, озброєння та військової техніки на марші, у місцях зосередження та в опорних пунктах.

Гармата може використовуватись у різних погодно-кліматичних умовах. В залежності від модифікації, стріляє осколково-фугасними, активно-реактивними, димовими, касетними снарядами та навіть пострілами із ядерним боєприпасом малої потужності. Може стріляти на відстань понад 30 км.

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