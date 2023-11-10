Згідно з отриманими новими розвідданими, ураження зазнали два катери окупантів.

Результати проведеної 10 листопада дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Чорноморського фдоту РФ знищені.

Як йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР), згідно з отриманими новими розвідданими, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна".

"Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: "Акула" - одразу, "Серна" - ще безуспішно поборолась за живучість, але теж затонула", - поділились деталями в розвідці.

Відео дня

"Полювання триває!", - додали в ГУР.

Атака на кораблі ЧФ РФ

Вночі 10 листопада внаслідок операції на території тимчасово окупованого Криму було уражено два десантні катери Чорноморського флоту РФ. В українській розвідці зазначили, що Росія такі малі десантні катери класу "Серна" активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, російські окупанти розміщували на борту катерів ЗРК "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Вас також можуть зацікавити новини: