Уражені ворожі катери проекту 11770 (клас "Серна"), поділилися в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму уражено малі десантні катери Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. "Йдеться про катери проекту 11770 (класу "Серна"). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема, БТР-82", - сказано в повідоленні.

В розвідці зазначають, що малі десантні катери класу "Серна" Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. "Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

В розвідці зазначають, що "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

"А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах", - повідомляє ГУР Міноборони України. При цьому зазначається, що тепер і ці плани росіян зруйновано.

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Як повідомляв сьогодні УНІАН, за відомостями ЗМІ, в окупованому росіянами Криму - у селищі Чорноморське, унаслідок атаки уражено два швидкісних десантних катери ворогів. Журналісти дізналися, що це була операція ГУР МО.

Раніше у мережі з'явилася інформація, що у Чорноморському вранці 10 листопада були "прильоти" в казарму росіян. Крім того, зазначалося, що, можливо, під удар також потрапили катери супротивника. У морі працювали водолази.

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