Головне управління розвідки за підтримки інших складових Сил безпеки і оборони, продовжує знищення потенціалу росіян в Криму.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов розкрив подробиці наслідків і шкоду, яку було нанесено російським окупантам, в результаті успішно проведеної нічної операції на території тимчасово окупованого Криму.

В ефірі телемарафону він підтвердив ураження малих десантних катерів Чорноморського флоту РФ та пояснив, яку перевагу це надасть українським Силам оборони. "ГУР за підтримки інших складових Сил безпеки і оборони, продовжують знищення потенціалу противника на окупованому півострові. Враховуючи попередні втрати окупантів в засобах протиповітряної і протиракетної оборони, додаткова втрата або тривала небоєздатність цих катерів, які зараз використовувались, зокрема, як носії зенітно-ракетних комплексів, безумовно це вагомий результат. Це додаткові можливості для наших захисників, якими обов’язково скористаються Сили оборони. І так, підтверджується, що на катерах знаходився і особовий склад, і бронетехніка (ворога - УНІАН). Відповідно, це збільшує ураження і втрати противника", - поділився подробицями Юсов.

Представник ГУР зауважив, що малі десантні кораблі ворога, які були уражені на території тимчасово окупованого Криму, були новими зразками російської техніки.

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"Це важливі цілі, тому що це сучасні і нові судна. А також тому, що саме судна такого класу використовувались противником для постачання сил і засобів на острів Зміїний. Їх втрата надзвичайно болюча і дошкульна (для росіян - УНІАН). Хоча, звичайно, є і більші десантні кораблі, які є вагомими цілями, по них також результативно працюють наші захисники різними засобами. Такі приклади всі пам’ятають",- підкреслив Юсов.

Він додав, що для забезпечення відповідного результату операції, ворожі цілі обираються після довгої підготовки і ретельного планування. "Забезпечити так, щоб в одному місці було два судна з екіпажами і завантаженою технікою та БК - це гарний результат",- пояснив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що російський військовий контингент в Криму вже усвідомлює, що для них немає жодного безпечного місця на території півострова.

"Вони розуміють, що знаходяться під постійним ризиком ударів і місця, де б вони були в безпеці, фактично немає. Ми бачимо щотижня підтвердження конкретними діями і операціями цих слів. Якщо була б добра воля рядового складу (російських військових- УНІАН), то більшість з них, хотіли б бути поза Кримом і поза окупованими територіями. Але, позиція злочинного путінського режиму інша. Тому, тримають на забій свій власний контингент",- підкреслив Юсов.

Він резюмував, що планова робота українських Сили безпеки і оборони, зокрема, Головного управління розвідки Мінборони, з демілітаризації Кримського півострова від російських загарбників, буде продовжуватись. "Сил і засобів, шляхів постачання і забезпечення, а також всього іншого ресурсу",- констатував Юсов.

Атаки на окупований Крим

10 листопада в результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму було уражено два десантні катери Чорноморського флоту РФ. В українській розвідці зазначили, що Росія такі малі десантні катери класу "Серна" активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, російські окупанти розміщували на борту катерів ЗРК "Тор-М2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

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