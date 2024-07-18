Росія зруйнувала населений пункт.

Українські Сили оборони відійшли з селища Урожайне у Донецькій області. Окупаційні війська РФ фактично зруйнували його.

Про це в коментарі Суспільне Донбас розповів розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. "Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", - пояснив він.

Військовий зазначив, що російські обстріли зруйнували і позиції українських захисників, і саме селище. За його словами, наразі ситуація на цьому напрямку перебуває під контролем українських військ.

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"Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня несе чималі втрати. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат - зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому", - розповів речник.

Захоплення Урожайного

Ще 14 липня DeepState повідомив, що російські загарбники влаштували штурм північної частини селища, їм вдалося окупувати його. У Генеральному штабі не підтверджували це.

Згодом аналітик Роман Погорілий повідомив, що військам РФ це вдалося завдяки великій концентрації сил у районі Времівського виступу.

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