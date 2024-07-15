За словами військового експерта, селище вдалось окупувати через велику концентрацію сил в районі Времівського виступу.

Російськім військам вдалося окупувати селище Урожайне у Донецькій області через велику концентрацію сил у районі Времівського виступу. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав співзасновник та аналітик проекту DeepStateUA Роман Погорілий.

За його словами, окупанти намагалися заходити в Урожайне з різних сторін.

"Дотиснули знову ж таки під постійним тиском із застосуванням великої кількості сил, окрім техніки, піхоти. Техніка дуже часто працювала як вогнева підтримка сил особового складу противника, так само працювала артилерія, авіація", – зазначив експерт. Відео дня

Він уточнив, що для російської армії захоплення населених пунктів на Времівському виступі мають інформаційне значення. Так, Урожайне та Старомайорське були звільнені під час контрнаступу Збройних сил України у серпні 2023 року, тому російська армія прагнула їх захопити, щоб знецінити український контрнаступ.

"Вони за будь-яку ціну готові витрачати велику кількість своїх сил, щоб, як вони заявляють, там знецінити, показати, ніби до чого призвів контрнаступ в цьому районі. ... Якщо говорити більш стратегічно і тактично, наприклад, Роботине, взагалі, там ніякої ролі не грає. Тобто вони просто вирівнюють лінію, яка була там до того, як наші Сили оборони це все звільнили. І скоріше за все, це зупиниться. … Поки що далі Урожайного і Старомайорського вони не змогли зайти", – розповів Погорілий.

Окупація Урожайного - що відомо

Напередодні аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію Урожайного Донецької області. При цьому офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Згодом стало відомо, що росіяни також просунулися біля Олександрополя, Новоселівки Першої Донецької області та у Макіївці на Луганщині.

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