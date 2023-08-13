У Чечні заперечують, що в ній брали участь "кадировці".

Голова окупаційної адміністрації селища Урзуф заявив, що представники Слідчого комітету РФ не пустили його на місце перестрілки, під час якої були вбиті цивільні.

Гауляйтер Іван Топузов у розмові з журналістом російського Telegram-каналу Astra сказав, що перестрілка сталася між представниками військової комендатури і російськими військовослужбовцями, але точної інформації у нього нібито немає.

"Коли я туди підходив, там працював Слідчий комітет, мене туди не пустили, сказали "це не ваша справа". Жертви там є, але яка кількість точно - я не знаю. Там комендатура точно була, але з ким саме вона була, я не можу сказати. Але комендатура заспокоювала цих товаришів, а хто вони були, точно не знаю. Частина з них тому що були і в цивільному одязі, але вони начебто теж були військовими", - заявив він.

Тим часом чеченський міністр з нацполітики Ахмед Дудаєв назвав інформацію про те, що в перестрілці брали участь "кадировці", "дешевою фальшивкою" і "фейком".

"Офіційно і з усією відповідальністю заявляю, що жоден боєць підрозділів з Чеченської Республіки або представник чеченського народу до вказаної події не має зовсім ніякого відношення", - заявив він.

Перестрілка в Урзуфі: що відомо

Нагадаємо, сьогодні вранці радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 11 серпня в окупованому селищі сталася перестрілка, в якій постраждали мирні люди.

За його словами, на відпочинок в Урзуф приїхали "кадировці", в якийсь момент у них виник конфлікт з військовою комендатурою. В результаті стрілянини загинули двоє підлітків, чотири хлопці і одна жінка.

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