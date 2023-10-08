Українська авіація 8 разів вдарила по скупченню росіян та їхнього озброєння.

За добу українські військові нанесли декілька чергових успішних ударів по позиціях росіян. Зокрема, вдалося знищити ворожі безпілотники, артилерію та станцію радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексах росіян. Також українські захисники знищили 4 безпілотники оперативно тактичного рівня.

Крім того, українські ракетники уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

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Водночас, минулої доби кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах населених пунктів Чорноморськ Одеської області, Миргород Полтавської області та Пересічне Харківської області.

Загалом, росіяни завдали 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, а також здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені цивільні. Руйнувань та пошкоджень зазнали зерносховище припортової інфраструктури, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, багатоквартирні та приватні житлові будинки, професійно-технічне училище, інша цивільна інфраструктура.

За даними Генштабу, за добу авіаційних та артилерійських обстрілів зазнали понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна в Україні: новини

Вчора на Запорізькому напрямку українські військові ліквідували чергову російську вогнеметну систему "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського військово-промислового комплексу. По цій позиції росіян ЗСУ влучно вгатили з HIMARS.

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