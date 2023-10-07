Вогнеметну систему росіян знищили разом з екіпажем та боєкомплектом.

Українські військові вдарили з реактивної системи залпового вогню HIMARS по російській вогнеметній системі "Солнцепьок". Позиції росіян під час розвідки зафіксували співробітники запорізького управління Служби безпеки України, повідомляє СБУ.

"Солнцепьок", який є "гордістю" російського військово-промислового комплексу, мав вдарити по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку.

Однак, завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ТОС-1А "Солнцепьок" було знищено разом із екіпажем та повним боєкомплектом.

"І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепьок" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", - додали в СБУ.

Новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку ЗСУ просунулися північніше Копанів та Новопрокопівки. За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, на цьому напрямку втрати ворога різко зросли, зокрема вдалося знищити реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган".

Також українські військові ліквідували 338 російських загарбників та знищили 52 одиниці їхньої техніки.

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