Загорівся склад у Гомелі.

У Білорусі падіння уламків російського безпілотного літального апарата призвело до руйнувань і пожежі. Про це повідомляють у МНС країни.

"Унаслідок падіння, ймовірно, збитого безпілотного літального апарата сталося загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі по 8-му пров. Ілліча. Підрозділи МНС ліквідували пожежу. Ніхто не постраждав. Вогнем пошкоджено 5 кв. метрів покрівлі", - йдеться в Telegram-каналі служби.

За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", загалом уночі на територію країни залетіло вісім дронів типу "шахед". Два з них збили над Гомельським і Хойникським районами, інші повернулися в Україну або зникли.

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Нічна атака БПЛА

Зранку в Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що цієї ночі Росія атакувала країну балістичною ракетою "Іскандер-М" і 78-ма ударними дронами типу "Shahed".

60 ударних дронів збила українська протиповітряна оборона. Зазначається, що два безпілотники повернулися в Росію, а один - у Білорусь. Ще 15 було локально втрачено на території України.

У Міністерстві оборони Білорусі підтвердили, що на їхню територію залетіли дрони, проте не називали їх російськими. За їхніми словами, "всі цілі порушників були знищені".

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