Російські "Шахеди" вже не вперше залітають у Білорусь.

Під час атаки Росії на Україну щонайменше чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь, один із них зник на півночі. Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Повідомляють, що перший безпілотник перетнув кордон із Білоруссю близько 01:50 у районі села Верхні Жари і вже за кілька хвилин пішов в Україну в напрямку Чорнобильської зони.

Ще три "Шахеди" залетіли в Білорусь о 04:48, 05:49 і 08:04.

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"Більшість із них літали в районі білорусько-українського кордону, постійно перетинаючи його в обидва боки, але один із них політав над кордоном і пішов на північ країни", - пише "Беларускі Гаюн".

За даними українських моніторингових каналів, шахед №2, який уперше зайшов у повітряний простір Білорусі о 04:48, далі пішов у район аеродрому "Зябрівка", пролетів Гомель і взяв курс на Могильов. Зазначається, що востаннє його було помічено о 05:49 у районі Жлобина, після чого він загубився, куди він подівся - невідомо.

Крім того, активісти повідомляють, що винищувач ВПС РБ піднявся з аеродрому "Барановичі" приблизно о 06:20 і, політавши 1,5 години, повернувся в Барановичі о 8 ранку.

Нічна атака РФ на Україну

У ніч на 4 вересня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні із застосуванням ракет повітряного і наземного базування, а також ударних БпЛА типу "Shahed".Окупанти запустили по Україні 42 повітряні цілі, з них збито 29 - 4 крилаті ракети Х-101, 3 крилаті ракети "Іскандер-К", 22 ударні БпЛА "Shahed-131/136.

Вранці 4 вересня Росія завдала удару по Львову. Пошкоджено житлові будинки в центрі міста, медичні та освітні заклади. Відомо про сімох загиблих унаслідок атаки, серед них - троє дітей. Постраждали 47 осіб.

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