Для цього піднімали авіацію.

В ніч на 5 вересня у Білорусі було гучно. Її військові були змушені збивати російські "шахеди", які країна-агресор запустила по Україні, але вони полетіли в Білорусь.

Як пише у Telegram моніторинговий канал "Беларускі Гаюн", два дрони камікадзе зайшли у Гомельську область РБ з Чернігівської області України. Це сталося приблизно о 01:08.

Вже близько 01:30 з аеродрому Барановичі у небо підняли черговий винищувач і протягом 10 хвилин мешканці Гомельського району почули два вибухи. Як зазначається, це, ймовірно, була антидронова робота.

Вже о другій годині ночі "Беларускі Гаюн" опублікував відео, на якому видно як палає та падає один зі збитих дронів. Тоді ж стало відомо, що з Барановичів попрямував на південний схід другий винищувач.

Вранці у Міноборони Білорусі підтвердили збиття дронів.

"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами. Було ухвалено рішення на їх знищення. Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників було знищено. За цим фактом проводиться перевірка", - зазначив начальник Генштабу, перший заступник командувача ВПС та військами ППО, полковник Сергій Фролов.

Атаки російських дронів

Як повідомляв УНІАН, це вже не вперше, коли російські дрони губляться та летять у Білорусь.

16 липня під час російської атаки по Україні в Білорусь залетів уже четвертий за рахунком безпілотник-камікадзе типу "Шахед". Пізніше стало відомо, що "Шахед", який заблукав у Білорусі, вибухнув у районі Бобруйська.

Вперше вони збили російський "шахед" ще 29 серпня.

У ніч із 30 на 31 липня стався один з наймасовіших заходів Shahed у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу. Є інформація про щонайменше п'ять дронів-камікадзе цього типу.

У ніч на 4 вересня рід час атаки Росії на Україну щонайменше чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь, один із них зник на півночі.

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