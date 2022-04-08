Президент наголосив, що у Маріуполі майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Бородянці ще більше жертв російських окупантів, ніж в Бучі.

Про це він заявив у своєму відеозверненні наприкінці 43-го дня війни.

"А почались роботи ще й з розбору завалів у Бородянці. Там значно страшніше (ніж в інших звільнених від окупантів містах Київщини). Ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість. Такі ж страшні злочини", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня у Бородянці дістали 26 тіл загиблих мирних мешканців.

"Найзруйнованіше місто Київщини: по ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами". Докази воєнних злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою заборонена касетна бомба, обабіч дороги - спалена транспортна заряджальна машина "Смерчу", а під нею ракета, яка летить до 90 кілометрів і несе смерть і руїни", - зазначила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

За її словами, наразі кількість жертв серед цивільного населення буде важко передбачити.

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