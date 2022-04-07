За даними генпрокурора, наразі кількість жертв серед цивільного населення буде важко передбачити.

Сьогодні у Бородянці, що на Київщині, дістали 26 тіл загиблих мирних мешканців.

Про це повідомила голова Офісу генпрокурора України Ірина Венедіктова.

"Найзруйнованіше місто Київщини: по ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами". Докази воєнних злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою заборонена касетна бомба, обабіч дороги - спалена транспортна заряджальна машина "Смерчу", а під нею ракета, яка летить до 90 кілометрів і несе смерть і руїни", - зазначає Венедіктова.

За її словами, наразі кількість жертв серед цивільного населення буде важко передбачити.

"Тільки з-під завалів двох розбомблених багатоквартирних будинків дістали 26 тіл. Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив ввечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення - тут немає жодного військового об‘єкту", - підкреслює генпрокурор.

Венедіктова також зазначила, що в Бородянці вже є підтверджений факт сексуального насилля.

"У Мотижині звір убив жінку тільки за те, що вона була в чорному. Жага крові українців дозволяє рашистам розстрілювати навіть за якийсь не такий одяг. Батька вбитої 7 днів тримали в сараї із зав‘язаними очима. Там же в Мотижині армійська розвідка РФ перевіряла телефони людей, обираючи жертв для так званої "денацифікації"", - зазначає генпрокурор.

Руїни Бородянки та інших довколишніх населених пунктів розбирають рятувальники, а паралельно з ними працюють слідчо-оперативні групи.

Прокурори, поліцейські, співробітники СБУ, експерти з 5 областей - всі збирають доказову базу воєнних злочинів РФ для національних і міжнародних судів. Прибув до Бородянки допомагати нам і відомий експерт з міжнародного кримінального права Вейн Джордаш. Він як і багато визнаних фахівців долучився до нашого юридичного фронту. Весь світ прагне миру і справедливості. І Росія відповість за кожен свій смертоносний крок", - наголосила генпрокурор.

Нагадаємо, на Київщині окупанти, тікаючи, залишили парадну форму. Також окупаційні війська залишили багато техніки.

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