За словами президента, ця війна демонструє, як багато усього не хотіли помічати у нашій державі, у наших людях, як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну.

Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки для міжнародного права не було б.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наприкінці 43-го дня війни.

"Ця війна демонструє, як багато усього не хотіли помічати у нашій державі, у наших людях, як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну, а не тому, що є насправді. Ми ж завжди були такими, ми завжди були сміливими, найбільш сміливими у світі, я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? Хто ще мав стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів тиранії, захищати саме свободу? На кожних виборах, у революціях і на війні, хто ще мав таку сміливість боротися проти усіх сил Росії на землі, в повітрі і на морі? Хто ще мав таку сміливість йти голіруч проти російської бронетехніки там, де росіянам тимчасово вдалося щось там захопити? Хто ще мав таку сміливість говорити, що лицемірство - це погана зброя? І не просто говорити, а переконувати і повертати світу чесність. Хто ще мав таку сміливість спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію і згадувати про мораль? А усіх політичних лідерів, якими б вони не були – навчати хоч трохи бути українцями, хоч трохи бути сміливими?" - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що насправді – оце наш бренд, це – бути нами, бути українцями – бути сміливими.

"Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів – не було б. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію - будемо навчати світ бути не просто трохи, а на повну сміливими, як ми, які українці", - заявив президент.

Нагадаємо, у Зеленського назвали прямі військові втрати Росії за весь час війни. РФ вже втратила майже 13 млрд доларів, поділився очільник Офісу президента.

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