Місцеві пабліки повідомляли, що могла випадково здетонувати авіабомба.

У російському Бєлгороді прогримів потужний вибух. Пошкоджено навколишні житлові будинки.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибух стався посеред міста - в районі Харківської гори. Він був настільки потужним, що у будинках поруч вибило шибки.

На місці вибуху видно стовп диму. Навколо зібралися люди, працюють екстрені служби.

Один з місцевих Telegram-каналів заявив, що у Бєлгороді "впала бомба з якогось винищувача чи реактивного безпілотника". Повідомляється про постраждалих.

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що здетонувала нібито вибухівка, скинута безпілотником. Постраждало двоє осіб.

Ситуація у Бєлгородській області

Сьогодні РДК знову здійснив прорив у Бєлгородську область. У Шебекіно ситуація загострюється. У місті горить адміністративна будівля, росіяни палять документи в урнах та похапцем намагаються виїхати з міста. На заправках утворюються кілометрові черги.

Тим часом повстанці з "Російського добровольчого корпусу" заявили про обстріл у Шебекіно будівлі Міністерства внутрішніх справ, в якій перебували десятки силовиків. РДК веде бої у передмісті Шебекіно.

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