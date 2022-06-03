В районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на попередні позиції.

В центральній частині Сєвєродонецька тривають бої.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі зазначають, що на Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ.

"Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. В центральній частині Сєверодонецька тривають бої", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українським захисникам вдається проводити певні локальні військові операції в Сєвєродонецьку, місто може бути звільнене незабаром, заявляв Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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