Зараз російське командування перебуває в шоці, зазначив радник глави Офісу президента.

Українські військові "втягнули" війська РФ у пастку в Сєвєродонецьку. Ворог зазнає втрат та отримує жорсткі контрудари.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів радник голови офісу президента Олексій Арестович.

"Я тут нещодавно говорив про зрослу оперативно-тактичну майстерність противника - російських військ. А тепер - стежте за руками. Ми втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку, удавано "здавши" місто", - написав він.

За словами Арестовича, зараз російське командування перебуває в шоці. Рашисти відрапортували про "взяття" Сєвєродонецька, а тепер вони отримали жорсткий зустрічний контрудар від ЗСУ. Захисники України "мочать московських товаришів в м'ясо", зазначив радник глави ОП, незважаючи навіть на те, що в окупантів є перевага в авіації і артилерії.

"Наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири - тактичні таланти. Там дуже жорсткі бої. Російське командування зараз кидають всі свої сили на утримання (зауважте, вже не на захоплення - на утримання!) Сєвєродонецька. Наші реально рвуть зараз противника, як леви, попри його вогневу перевагу", - додав Арестович.

Він також нагадав про те, що українські військові вже взяли в полон окупантів, про що раніше повідомляв глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Битва не закінчена, зазначив Арестович, наші захисники будуть і далі "рвати" противника і показувати справжню майстерність, якій заздрить противник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Гайдай назвав приблизну кількість людей, які ховаються у бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.

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