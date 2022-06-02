Поки росіяни контролюють більшу частину міста.

Нашим захисникам вдається проводити певні локальні військові операції в Сєвєродонецьку, місто може бути звільнене незабаром.

Про це глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в Telegram.

"Сєвєродонецьк тримається, і є всі шанси на швидке звільнення. Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, щоб гнати орків з обласного центру", - зазначив він.

В ефірі телемарафону FreeДом він повідомив, що росіянам дійсно вдалося просунутися вглиб міста, але українські захисники тримають позиції.

"Вони контролюють більшу частину міста, відсотків 20 - сіра зона, як військові її називають. Але наші захисники тримають позиції на одній частині міста. Більш того, їм вдається навіть робити певні операції, коли вони вибивають з деяких вулиць противника. Іноді виходить брати полонених (тільки вчора 6 полонених взяли). Тому всім скептикам я б хотів сказати - не потрібно списувати з рахунків. Ще рано. Місто тримається", - заявив Гайдай.

Він уточнив, що глава Чечні Рамзан Кадиров поширює фейки, заявляючи, що Сєвєродонецьк контролюють кадирівці.

Глава ОВА не розкрив деталі спецоперацій, які проводять наші захисники, але зазначив, що вони проходять успішно.

"Нашим захисникам вдається проводити певні локальні військові операції, домагатися успіху, і це дає нам шанси, надію, що і надалі це буде відбуватися. Більш того, може, зміниться ситуація по самому місту", - зазначив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Гайдай назвав приблизну кількість людей, які ховаються у бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.

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