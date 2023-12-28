На лівобережжі агресор атакує ЗСУ, але всі штурми відбито.

Після довготривалої перерви в Чорному морі знову з’явилась небезпека для України. Сьогодні російський агресор вивів на бойове чергування в Чорне море три ракетоносії.

Як повідомили у Силах оборони півдня, це два підводні човни та фрегат "Адмірал Макаров". За даними українських військових, сумарний залп "Калібрів" у такому випадку може сягати 16 ракет.

Також зазначається, що в зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог не припиняє спроб вибити ЗСУ з позицій на лівобережжі. Зокрема, за останню добу ЗСУ відбили на лівому березі Дніпра 13 штурмів противника.

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"Зазнавши втрат на лінії бойового зіткнення, окупанти змушені були відійти на свої попередні позиції. Ворожі підрозділи намагаються відновлювати спостережні пункти замість знищених, ведуть аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, поновили пуски КАБ/КАР та застосовують ударні дрони по населених пунктах Херсонщини й протилежного Кінбурнській косі берега Дніпро-Бузького лиману на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Протягом бойової доби противник завдав три авіаційні удари із застосуванням 7 керованих авіабомб по населених пунктах Зміївка, Дудчани, Новоберислав та Червоний Маяк Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будинки.

Під час нічної дронової атаки ворог спрямував ударні безпілотники типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму. Силами протиповітряної оборони знищено 2 таких дрони-камікадзе в небі Дніпропетровщини.

Окрім того, окупанти здійснили 9 артилерійських обстрілів.Три рази вдарили по Херсону, двічі обстріляли Станіслав. Також під вогнем перебували жителі Тягинки на Херсонщині, Очакова, Дмитрівки та Солончаки Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок артилерійських обстрілів загинув цивільний та ще 5 людей поранено. Пошкоджено кілька приватних будинків, багатоповерхівку, гараж та два автомобілі.

Йдеться, що ворог не припиняє дроновий терор цивільного населення. Зокрема, агресор застосував сім FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій 20 осколкових боєприпасів по населених пунктах правобережжя Херсонщини: Зміївка, Станіслав, Саблуківка, Новоберислав та Берислав. Поранено цивільного, пошкоджено будівлю лікарні.

Водночас за попередньо розвіданими даними, ЗСУ на лівобережжі ліквідували ⁠17 окупантів, знищили реактивну систему залпового вогню "Град", міномет, три одиниці автомобільної техніки, БпЛА "Мерлін", човен та два польові пункти бойового постачання противника.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, напередодні на Херсонському напрямку українські військові відбили понад десять штурмів російських загарбників, знищили три десятки окупантів та ворожу військову техніку. Йшлося, що на лівому березі знищено 31 окупанта, реактивну систему залпового вогню "Град", сім гармат, міномет, ударний БпЛА "Ланцет", два розвідувальні БпЛА "SuperCam" та "Мерлін". Також на брухт пущено 11 одиниць автобронетехніки, знищено ще два спостережні пункти.

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