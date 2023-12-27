Дмитро Плетенчук розповів, що завдяки "Нептунам", "Гарпунам" ЗСУ відігнали агресора з Чорного моря.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук дав пояснення, чому Росія перестала використовувати "Калібри" для ударів по Україні.

"По-перше, на це впливають погодні умови. По-друге, ракетоносії – морські платформи для запуску крилатих далекобійних ракет типу "Калібр" – зараз у відриві від свого логістичного забезпечення. Тобто кораблі, зокрема ракетоносії, перебувають у Новоросійську (РФ). Росіяни були вимушені перекинути їх із Севастополя – своєї головної військової бази у Чорному морі, де кораблі заряджали "Калібрами". Наразі їхнє перебування у Криму є дуже проблематичним. Зокрема, через наші дронові атаки, - сказав він інтерв'ю УНІАН.

Речник розповів, що завдяки "Нептунам", "Гарпунам" ЗСУ відігнали агресора з Чорного моря.

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"Саме через небезпеку вони намагаються розосередити зараз свій флот всюди, де є причали. Однак у них з цим проблема – у Новоросійську наддержава не змогла побудувати достатньої кількості причалів для свого флоту", - пояснив Плетенчук.

За його словами, дуже добре, що вони перебазували кораблі до своїх офіційно визнаних берегів – Новоросійськ, Туапсе.

"Ба більше, вже серйозно розглядають можливість свого базування в Абхазії, де вже колись розташовували свої кораблі. Зрозуміло, що вони й звідти можуть обстрілювати Україну – дальність польоту "Калібрів" – понад 1 тисячу кілометрів. Але через те, що ми їх відігнали від свого узбережжя, у них ускладнена логістика: завантажити ракети на кораблі в Абхазії, у Новоросійську чи Туапсе неможливо. Скоріш за все, з часом це питання вони розв’яжуть, але протидіяти "Калібрам" ми навчилися", - додав він.

Російські кораблі у Чорному морі - деталі

У Чорному морі довго не фіксувалася присутність ворожих ракетоносіїв. Представник Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявляла, що корабельне угруповання РФ фактично згорнуто. Зокрема, на бойовому чергуванні перебувало 2-3 одиниці, а часом до 5 - разом в Чорному та Азовському морях.

Згодом після довготривалої перерви в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні з’явився російський ракетоносій. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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