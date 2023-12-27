Зазнавши втрат, противник відійшов на свої позиції.

На Херсонському напрямку минулої доби українські військові відбили понад десять штурмів російських загарбників, знищили три десятки окупантів та ворожу військову техніку. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що за останню добу окупанти здійснили 14 безрезультатних штурмів на лівобережжі Дніпра, але всі вони відбиті українськими захисниками. Зазнавши втрат на лінії бойового зіткнення, противник відійшов на свої позиції.

"Окупанти вперто намагаються відновлювати спостережні пункти замість знищених, ведуть аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, поновили пуски КАБ (керовані авіаційні бомби – УНІАН), застосовують ударні дрони по населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини", - розповіли у Силах оборони.

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У відповідь Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, їх вогневих позиціях і тилах.

"Вже отримано підтвердження, що минулої доби на лівому березі знищено 31 окупанта, реактивну систему залпового вогню "Град", сім гармат, міномет, ударний БпЛА "Ланцет", два розвідувальні БпЛА "SuperCam" та "Мерлін". Також на брухт пущено 11 одиниць автобронетехніки, знищено ще два спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

Водночас протягом доби противник завдав чотири авіаційні удари із застосуванням некерованих авіаційних ракет по населеному пункту Кринки, трьох ракет невизначеного типу по Чорнобаївці, а також 12 керованих авіабомб по населених пунктах Зміївка, Новоберислав, Червоний Маяк. Внаслідок цього поранено чотирьох людей, є руйнування.

"Минулої доби окупанти здійснили 26 артилерійських обстрілів населених пунктів. По Херсону гатили 15 разів. Обстріляні Станіслав, Микільське, Тягинка, Садове, Берегове, Широка Балка, Чорнобаївка на Херсонщині, акваторії Очаківської громади, Яселка та Дмитрівка Куцурубської громади на Миколаївщині", - заявили у Силах оборони півдня.

Під час артилерійських обстрілів загинули троє людей, 12 поранено.

Також повідомляється, що ворог вивів у Чорне море п’ять бойових кораблів, але ракетоносії залишаються в пунктах базування.

Яка наразі ситуація на Херсонському напрямку – подробиці

26 грудня речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що на лівому березі Херсонської області стало вдвічі менше наземних атак ворога на позиції наших військ порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.

За її словами, знищення кількох російських літаків минулого тижня послабило здатність противника закидувати плануючими бомбами. Щоб компенсувати відсутність авіаційної підтримки окупанти розгорнули великокаліберну артилерію та РСЗВ на лівому березі Дніпра.

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