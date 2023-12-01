На Авдіївському напрямку вороги посилили тиск, - збільшилась кількість штурмів і обстрілів.

Російські окупанти розуміють, що не все так добре, як вони кажуть, зазначають, що до весни Збройні сили України вже штурмуватимуть Донецьк.

Відповідаючи на запитання з приводу ситуації на окупованих територіях поблизу Авдіївки, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що там не все так добре як загарбники кажуть.

"Вони чекають, що найближчим часом буде якийсь переломний момент і їм все ж не втримати той умовний успіх, який вони мали на Авдіївському напрямку. З Донецька зараз цивільні люди масово виїжджають, бо серед військових дуже багато розмов ходить про те, що вони не втримають ситуацію і найближчим часом – скоріш за все до весни Збройні сили України будуть штурмути Донецьк", - наголосив начальник Авдіївської МВА в ефірі телемарафону.

Відео дня

За його словами, люди все це бачать, є деяка паніка, зокрема, таксисти з Харцизька, Макіївки відмовляються взагалі їхати в Донецьк. Барабаш розповів, що в станні кілька днів відчутно посилився тиск ворога на Авдіївському напрямку – збільшилась кількість обстрілів і авіабомбових ударів, кількість вороржих штурмових дій по лінії оборони навколо Авдіївки.

Барабаш розповів, що на сьогодні темпи евакуацію людей з Авдіївки сповільнюється – якщо ще тиждень – півтора тому в середньому 10-12 людей в день хотіли виїхати з міста, то останні декілька днів зменшилася вдвічі кількість бажаючих.

"Ситуація непроста і заледве чи в найближчий час стане легше. Станом сьогодні на ранок 1308 людей залишається в місті", - сказав начальник МВА.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

Російські окупанти показали масштаби бойових дій на Авдіївському напрямку. Посадки під містом знищені вщент, з дерев навколо залишилися лише стовбури.

Відео з-під Авдіївки зняв один з окупантів. Голос за кадром каже, що росіяни намагаються штурмувати українські позиції з цієї посадки вже восьму добу підряд.

Навколо лежать трупи загарбників, яких не евакуйовують для поховання. Окупант також показав пусті бліндажі, у яких вже нема кому воювати, зазначаючи, що є великі втрати.

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