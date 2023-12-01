Крім того, воїнам вдалося поранити ще трьох загарбників.

Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ потужно відпрацювали по російських окупантах на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє прес-служба ССО, снайпери ліквідували 12 та поранили трьох окупантів. Це втрати всього за годину інтенсивної роботи воїнів.

"ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Одна з них – Авдіївський напрямок. Там лише за годину снайпери ССО знищили 12 одиниць живої сили противника. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Авдіївський напрямок - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські війська мають просування у районі Авдіївки та ведуть наступ в районі Старомайорського на Донеччині.

За даними ISW, окупанти штурмують Авдіївку з шести напрямків. Попри складні погодні умови, як російські, так і українські війська продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільнішими темпами через сніг і погану видимість.

Згідно з геолокованими кадрами, на які посилаються аналітики, окупанти дещо просунулися на північний захід від Красногорівки в 7 км від Авдіївки і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці міста.

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