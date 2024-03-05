За словами речника, за попередню добу загальні втрати росіян – убитими і пораненими – на всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 417 осіб.

Лінія фронту залишається динамічною і рухається в обидва боки на різних позиціях. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Наші воїни продовжують стримувати противника. У разі потреби проводять перегрупування. Проводять дистанційне мінування, проводять активні дії на визначених напрямках, завдають ворогу значного вогневого ураження та нищать окупантів", – розповів він в ефірі телеканалу "Київ24".

За словами речника, за попередню добу загальні втрати росіян – убитими і пораненими – на всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 417 осіб. Також було знищено 2 танки, 9 бронемашин, 9 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Крім того, збито або нейтралізовано засобами радіоелектронної боротьби 329 БПЛА противника.

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"Окремо можна відзначити, що серед знищеної техніки є три РСЗВ "Ураган", є переносний комплекс РЕБ "Гарпія", є пошкоджені ЗРК "Оса" та самохідна гармата "Гіацинт-С", – наголосив Лиховій.

Ситуація на фронті

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ розповів, що протягом доби на передовій відбулося 76 бойових зіткнень із противником. Ворог атакував на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Крім того, окупанти не полишають спроб вибити українських військових із займаних позицій на лівобережжі Дніпра у Херсонській області.

Водночас повідомив капітан медичної служби, нейрохірург Андрій Гук заявив, що військових уже попередили про загрозу оточення Словʼянська та Лимана на Донеччині. Він додав, що ворог застосовує проти українських захисників хімічну зброю.

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