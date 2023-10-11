На Лиманському напрямку противник активно застосовував авіацію.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, ворог наступав на кількох напрямках. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначають, що протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення.

В Генштабі зазначають, що на Лиманському напрямку противник активно застосовував авіацію, завдав понад 10 ударів по позиціях наших військ в районі Серебрянського лісництва (південно-західніше Кремінної Луганської області) та біля населених пунктів Білогорівка Луганської області, Торське, Спірне, Васюківка Донецької області. Сили оборони відбили 8 атак ворога в районі Макіївки Луганської області та ще 4 - в районах Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та 5 атак неподалік Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника в районі Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Міньківки, Кіндратівки, Ступочок, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області. Окупанти завдали понад 10 авіаційних ударів в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що росіяни вчора розпочали масований наступ на Авдіївку. Штурмові дії окупантів тривають вже другу добу.

Він зазначив, що ситуація залишається дуже напруженою. Йдуть масовані обстріли позицій навколо міста. Окупанти для штурму задіяли десятки одиниць броньованої техніки, але значну частину її знищили українські бійці. Бої тривають вже другу добу без перестанку.

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