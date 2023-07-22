Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам наші захисники скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який потужно та влучно б’є по окупантах.

На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів - це робота ракетних військ та артилерії.

Про це повідомив Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає Military Media Center.

Він зауважив, що прогрес досягається за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи управління вогнем.

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"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", - поділився подробицями Баранов.

Він заважив, що українські артилеристи і ракетники постійно адаптуються, вигадують нові способи і методи вогневого ураження, вдосконалюють зброю, боєприпаси, навички та вміння. "Артилерія - це колективна зброя", - пдкреслив він.

Також Баранов зазначив, що артилерист повинен знати, що треба робити піхоті, краще, ніж вона сама.

"Бо саме ми готуємо пропозиції стосовно вогневого ураження противника так, щоб не зачепити своїх і забезпечити нашу спільну перемогу", - сказав військовий.

Втрати росіян на війні в Україні

Загальні бойові втрати російський армії з початку війни склали орієнтовно 241 330 солдатів. За останню добу українські військові вбили ще 640 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ. Вчорашній день виявився досить "урожайним" і на підбиту техніку загарбників.

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