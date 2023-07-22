Зокрема, знищено 11 ворожих розвідувальних БПЛА, 5 артзасобів та станцію РЕБ.

Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по ворогу, було знищено 11 ворожих розвідувальних БПЛА та артилерію.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, сьогодні вночі Росія знову завдала ракетно-авіаційного удару по Україні.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та дорослого цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура", - йдеться у зведенні.

Водночас авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також знищено 11 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Також, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Ситуація на фронті і втрати ворога

Українські Сили оборони продовжують тиснути на російських загарбників та завдавати їм значних втрат. Так, станом на 21 липня ліквідовано вже 240 тисяч 690 окупантів.

ЗСУ продовжують тиснути на позиції російських окупаційних військ на півдні та просуваються на сході. Водночас окупанти активно тиснуть на українські позиції на Куп'янському напрямку, щоб відтягнути українські сили від Бахмута.

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