Військовий спростував тезу, що у росіян нібито дефіцит боєприпасів.

Російські окупанти намагаються відтягнути українські сили від Бахмута, кидаючи живу силу на Куп'янський напрямок, висловився в ефірі "Донбасс. Реалии" офіцер секції S3 3-го батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" Андрій Кривущенко.

Він назвав "вражаючою" кількість обстрілів на Куп'янському напрямку.

"Я вважаю, що це максимальна спроба відтягнути війська з Бахмутського напрямку, адже там у них величезні втрати території та особового складу. І таким чином вони намагаються відтягнути наші війська на Куп'янський напрямок, щоб полегшити і покращити положення на інших напрямках. Звісно, кількість обстрілів вражаюча. Це нагадало перебування у Рубіжному. У нас на годину було по 400-410 "прильотів", - сказав Кривущенко.

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Росіяни намагаються просуватися. "У перші дні ефект неочікуваності дав їм якийсь незначний результат. На сьогодні лінія оборони стабілізована", - додав боєць.

За його словами, ворог намагається заходити на якусь ділянку та її штурмувати: "Звісно, у нього нічого не виходить. Вони отримують по зубах і шукають інші варіанти, де прорвати оборону. Враховуючи, що лінія оборони давно не змінювалася, то таких (слабких) ділянок немає".

Водночас Кривущенко спростував тезу, що у росіян нібито дефіцит боєприпасів. "З першими місяцями кількість артобстрілів зі сторони ворога на сьогодні порівняти, звісно, неможливо. Щодо наших боєприпасів... Неодноразово було, коли паритет був на нашому боці. Але сказати, що у ворога є голод боєприпасів, я теж не можу. Бо вони використовують їх дуже активно, у великій кількості - як засобів, так і боєприпасів", - зазначив військовий.

Війна в Україні - що відбувається на Куп'янському напрямку

Декілька тижнів поспіль Куп'янський напрямок є для противника пріоритетним в спробах прорвати оборону ЗСУ. Чотири дні тому, 17 липня, у МО заявили про пожвавлення окупантів на вказаній ділянці.

Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала це останніми подіями біля Бахмута, де росіянам загрожує напівоточення. Попри тиск ворога, ЗСУ вдалося відбити атаки ЗС РФ і перехопити ініціативу.

Водночас, за інформацією Інституту вивчення війни, російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і станом на 20 липня просувалися вперед. При цьому ЗСУ відбили наземні атаки російських військ на південний захід від Масютівки за 13 км на північний схід від Куп'янська.

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