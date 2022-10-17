Віка працювала сомельє магазину goodwine на Мечнiкова.

В компанії Goodwine розповіли про Віку, яка сьогодні разом з чоловіком і ненародженою дитиною загинула в Києві від обстрілу окупантами.

В дописі у Facebook сказано, що Віка працювала сомельє магазину goodwine на Мечнiкова.

"Вона була єдиною дівчинкою у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не існувало складних завдань, викликів. Вона щиро любила вино та свою роботу.

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Сьогодні її тіло знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон. Вони чекали на дитину.

Ми шалено любили Віку", - йдеться в повідомленні. Її колеги зазначають, що Віка любила постійно повторювати: треба менше себе жаліти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе, внаслідок чого пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок.

З-під завалів будинку, у який влучив дрон, дістали тіла чотирьох людей. Серед загиблих – молода пара, жінка перебувала на шостому місяці вагітності.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що пошуково-рятувальні роботи тривають і під завалами ще можуть бути люди

Кличко повідомив, що госпіталізовано трьох постраждалих. Двоє з них – працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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