Один із дронів спричинив вибух у житловому будинку, рятувальники розбирають завали.

Вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждав житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Фотокореспонденти УНІАН побували на місці "прильотів" та поділилися фото руйнувань.

Повітряна тривога у столиці була оголошена о 6:23. Вона тривала майже три години. Міський голова Києва повідомив, що у бік столиці летіли 28 безпілотників, але завдяки зусиллям українських захисників долетіли лише 5.

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За словами Кличка, один із вибухів прийшовся на житловий будинок. Рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо, що вже виявили тіла трьох загиблих. Спіробітники ДСНС врятували зі зруйнованого будинку 19 осіб та кошеня. Розбір завалів триває, оскільки під ними, а також у підвалі будинку можуть перебувати люди.

Після ранкової атаки на Київ в Офісі президента України закликали усунути Російську Федерацію від участі в усіх міжнародних майданчиках, у тому числі G20.

Крім того, стало відомо, що Євросоюз шукатиме конкретні докази участі Ірану у війні проти України. Про можливе ухвалення рішення щодо обмежувальних заходів проти Ірану повідомили два дипломати, які взяли участь у підготовці зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі.

На удар по центру Києва вже відреагував президент Володимир Зеленський.

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", – наголосив він.

Ранкову атаку також прокоментував військовий експерт Олег Жданов. Він заявив, що Кремль просто намагається тримати українців у постійній напрузі. Удари припадають на ранок, коли люди їдуть на роботу. Це створює певну напруженість, однак планам РФ не судилося збутися. За словами Жданова, незабаром Путіну доведеться усвідомити дурість своєї задумки.

Російські атаки на Київ: що відомо

Росія продовжує тероризувати Київ, атакуючи центр міста. 17 жовтня пролунали вибухи в Шевченківському районі столиці. У Києві перекрили рух транспорту на ділянці між Хрещатиком та цирком.

10 жовтня під час масованого обстрілу Україні Росія також вдарила по центру столиці. Внаслідок тієї атаки загинули шестеро людей. Усі загиблі потрапили під удар окупантів у Шевченківському районі Києва.

Відомо, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по Києву загинув працівник Департаменту кіберполіції полковник Юрій Заскока.

Крім того, атака обірвала життя лікарки-онкогематолога лікарні "Охматдит" Оксани Леонтьєвої. Її маленький син залишився сиротою.

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