Юні блогери вирішили зняти ролик заради розваги.

UPD: У магазині Goodwine розповіли, що в розбитій блогером пляшці був чай

У Києві хлопець заради ефектного відео в TikTok розбив нібито пляшку віскі, ціна якої може досягати 7500 доларів.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Ху**ий Київ". Випадок стався в магазині Goodwine.

На записі чутно, як підліток на камеру друга заявляє, що у нього в руках знаходиться пляшка Glen Grant за 7500 доларів. Після цього він нібито випадково її упускає на підлогу, і та розбивається вщент.

Пізніше в магазині Goodwine в коментарі APnews розповіли, що історія з розбитою пляшкою віскі за 7500 доларів Glen Grant Rare Vintage 1948 - фейк. Хлопець зі своїм другом принесли у пляшці чай.

"Це все неправда. Хлопці прийшли зі своєю пляшкою чаю і попросили її розбити, щоб зняти відео. Поруч були сомельє й охорона. Нічого робити не будемо - це ж діти, що з них взяти. До того ж на нас ця історія все не позначиться ", - зазначила менеджер.

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Автор: Денис Прядко