Українців попередили про небезпеку.

Найближчими годинами окупанти можуть обстріляти залізничний вокзал Херсона. Українці мають залишатися вдома.

Про небезпеку та криваві плани армії РФ попередив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Про це він написав у Telegram.

"ХЕРСОН, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Не виходьте на вулицю без потреби!", - зазначив він.

Обстріл вокзалу Краматорську - з'явилися нові факти злочину РФ

Нагадаємо, 8 квітня 2022 року армія РФ увійшла в історію злочинів проти людства ракетним ударом по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). Тоді загинула 61 особа, поранення отримав 121 українець. Повідомлялося, що окупанти ударили по об'єкту "Точкою-У".

4 липня 2023 року організація Human Rights Watch (HRW) спільно з дослідницькою групою SITU підбили підсумки 10-місячного розслідування відповідного злочину РФ. З'ясувалося, що на час інциденту росіяни мали комплекс "Точка-У" в Харківській області й могли, на противагу заяв РФ, звідти дотягнутися ракетами до Краматорського вокзалу. Також експерти дійшли висновку, що це був не випадковий удар, а спланована атака, адже окупанти знали, що українська влада проводила на той час евакуацію. Жодних ознак того, що на вокзалі могли базуватися підрозділи армії України, не було виявлено.

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