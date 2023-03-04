Експерти наголошують, що ця атака була невибірковою атакою на цивільних і воєнним злочином.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) спільно з дослідницькою групою SITU підтвердили у своєму звіті, що за атакою на вокзал в Краматорську в квітні 2022 року, під час якої загинули більш як 60 людей і постраждали сотні, стоять російські війська.

Айда Соєр, керівниця департаменту криз і конфліктів HRW, розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", що їхнє 10-місячне розслідування включало аналіз речових доказів на місці події, інтерв’ю з жертвами й тими, хто вижив, групами швидкого реагування тощо. Також було проаналізовано відео та супутникові знімки місця події.

Росія після удару стверджувала, що більше не використовує "Точку-У", і звинувачувала Україну в атаці. Утім розслідувачі змогли встановити, що росіяни мали відповідний комплекс поблизу – на Харківщині, і вокзал був у прямій зоні ураження ракетного комплексу.

Відео дня

Чим Росія обстріляла вокзал в Краматорську

Експерти наголошують, що цей удар був невибірковою атакою на цивільних і воєнним злочином. За оцінками розслідувачів, в момент атаки на вокзалі перебували близько 500 людей. Напередодні удару українська влада проводила евакуацію тисяч людей звідси в західні регіони України та закликала до евакуації тих, хто ще не виїхав, і росіяни знали про це.

Соєр наголошує, що хоча вокзал можна оцінити як військову ціль, "в цьому випадку це був переповнений центр евакуації цивільного населення, тому російські війська, які здійснили цю атаку, повинні були знати, що там було багато цивільних осіб, і саме цивільні стали мішенню".

"Ми змогли зробити висновок, що атака дійсно була здійснена російськими військами. Це було серйозне порушення законів війни та явний воєнний злочин. … Ми оглянули залізничну станцію, а також докази з часу, коли трапилася атака, і ми не знайшли жодних ознак того, що українські військові базувалися на залізничній станції або були присутні на вокзалі під час атаки, тому це явно неспівмірна, невибіркова атака на цивільних", – каже експертка.

Розслідування також встановило, що для атаки по Краматорску російські військові використали балістичну ракету, оснащену касетною боєголовкою.

"Ця ракета вибухнула в повітрі, приблизно на висоті 2 кілометрів над землею, над залізничним вокзалом, і випустила 50 суббоєприпасів або бомб, і всі вони потім розлетілися на майже 16 000 маленьких металевих осколків, які накрили велику територію навколо вокзалу, впали на колії. Ці металеві осколки зрештою опинилися в тілах чоловіків, жінок і дітей, які чекали на вокзалі, відірвавши їм кінцівки та спричинивши багатьом смертельні поранення", – каже Соєр.

Звідки було завдано удар по вокзалу в Краматорську

Як йдеться в розслідуванні HRW та SITU, є дві ймовірні точки, з яких російські військові могли запустити "Точку-У" – з окупованої з 2014 року території Донецької області (цю версію озвучувала СБУ) та захопленої під час повномасштабної війни частини Харківщини (біля Ізюму). Автори розслідування схиляються до другої версії і знайшли підтвердження цього.

"Ми змогли знайти конкретні докази, що російські сили мали ракетний комплекс "Точка" на бойовій позиції, в районі, який їм був підконтрольний на момент атаки. Це було в селі Куньє поблизу Ізюму, на північний захід від Краматорська. Ми змогли поїхати у село, коли українські сили повернули контроль над територією, і на землі знайшли залишки ракетної системи "Точка". Ми розмовляли з жителями, які розповіли про регулярні пуски, застосування цього ракетного комплексу приблизно в час обстрілу краматорського вокзалу. А потім ми також переглянули супутникові знімки, які були зроблені приблизно під час атаки, і вони також чітко показали, що в селі розміщувалися контейнери для ракет "Точки". … Я розумію, що українська влада продовжує своє розслідування, втім, ми дійсно знайшли точні докази того, що російські війська мали ракети до ракетного комплексу "Точка" в районі навколо села Куньє, поблизу Ізюму, і вокзал був у прямій зоні ураження ракетного комплексу. Тому, здається, це можливе місце запуску, але потрібне подальше розслідування, щоб остаточно визначити, чи саме звідти здійснили пуск", – розповіла керівниця департаменту криз і конфліктів HRW.

Обстріл вокзалу в Краматорську - ключові факти

8 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, де саме проводилася евакуація місцевого населення до більш безпечних регіонів України. За інформацією СБУ, внаслідок удару загинула 61 особа і 121 отримала поранення. Серед постраждалих і загиблих чимало дітей.

Російська сторона після атаки заявила про успішний удар. Однак коли стало відомо про його наслідки, росіяни почали переконувати, що не несуть відповідальності за атаку. У Пентагоні заявляли, що "не купилися на ці заперечення" і акцентували, що саме росія випустила "Точку-У" по Краматорську.

Після атаки в "Укрзалізниці" заявили, що посилять заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів і почнуть розділяти потоки пасажирів. За фактом обстрілу було розпочато кримінальне провадження. Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

Вас також можуть зацікавити новини: