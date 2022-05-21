Експерти підтвердили, що супротивник стріляв по краматорському вокзалі із "Точки У", зазначили в українській спецслужбі.

Служба безпеки України отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа і 121 отримала поранення.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією РФ. Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона більше відома як "Точка У", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, кілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу і використовуються загарбниками вже протягом 8 років.

Нагадаємо, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу там перебували близько 4 тис. людей, адже тривала евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

Довідка УНІАН. Росія у 2014 році захопила український Крим, вдерлася на частину Донбасу і підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" та "ЛНР", а рано вранці 24 лютого 2022-го здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну.

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