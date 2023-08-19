Одна гуляла з дитиною в парку, інша поверталась з церкви.

Внаслідок удару окупантів по центру Чернігова загинули викладачка та співробітниця Нацуніверситету "Чернігівська політехніка".

Про це повідомляється на сторінці навчального закладу у Facebook.

"Внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19.08.2023 загинула старший викладач кафедри іноземної філології НУ "Чернігівська політехніка" Кормільцина Світлана Юріївна, під час прогулянки в парку із дочкою", - йдеться в одному з свіжих повідомлень НУ.

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Згодом було опубліковано ще одне повідомлення про смерть ще одного з співробітників.

"Внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19.08.2023 загинула співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії (колишній ІБФ) НУ "Чернігівська політехніка" Торія Наталія Володимирівна, повертаючись з церкви", - проінформували в університеті.

Удар Росії по Чернігову 19 серпня 2023 року

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько опівдня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова, який був у цей час переповнений людьми. Влучання було у будинок драмтеатру, де проходив масовий захід, але люди встигли зійти в укриття будівлі. Приміщення театру отримало значні руйнації.

Рятувально-пошукова операція на місці влучання ворожої ракети "Іскандер" тривала до вечора. За її результатами стало відомо про 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. В тому числі 7 загиблих. 129 людей поранені, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що в лікарнях знаходяться більше 40 людей, їм надається вся необхідна допомога, решта поранених повернулись додому після наданої медичної допомоги і будуть лікуватись амбулаторно.

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